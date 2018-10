Comandos. Pais de Dylan da Silva contam agressões relatadas pelo filho

Veja também:



Os pais de Dylan da Silva, um dos recrutas que morreu no curso de Comandos em 2016, disseram esta quinta-feira em tribunal que o filho lhes relatou agressões cometidas por instrutores durante a fase de preparação/estágio que antecedeu a “Prova Zero”.

Dylan da Silva e Hugo Abreu, à data dos factos ambos com 20 anos, morreram e outros nove instruendos sofreram lesões graves e tiveram de ser internados durante aquela prova – a primeira do curso de Comandos. Estavam a iniciar, a 4 de setembro de 2016, o 127.º curso, que decorreu na região de Alcochete, distrito de Setúbal.

Hoje, perante o coletivo de juízes que está a julgar 19 militares do Exército, todos do Regimento de Comandos, Vítor Silva e Lucinda Araújo relataram que o filho único de ambos partilhou com eles vários episódios de agressões.

Um dia, contaram os também assistentes no processo, Dylan chegou a casa com um "olho negro" porque o "instrutor Rodrigues [arguido] lhe deu dois murros". Argumento: "não estava a posicionar bem a arma" – a mesma que lhe viria a atingir o olho, fruto do impacto dos murros.

Outro dos episódios descritos aconteceu quando Dylan da Silva, natural de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, chegou num fim de semana a casa e disse estar com dores no maxilar, porque "o mesmo instrutor lhe tinha batido".

Numa outra ocasião anterior, o recruta apareceu em casa de muletas e com o pé inchado, porque não podia andar em resultado de uma entorse. O pai do recruta disse que foi com ele ao hospital, uma vez que no "Exército não fizeram nada nem lhe trataram do pé". No hospital deram-lhe um pé elástico e pediram para que colocasse gelo.

Os pais do jovem contaram ainda ao tribunal que, quando foram ao Hospital do Barreiro no dia da “Prova Zero”, o filho já estava em coma e com falência multiorgânica, apresentando vários cortes no corpo, com zonas esfoladas e com partes dos braços e das pernas negras.

Vítor Silva referiu que um médico lhe disse para "tirar fotografias" ao corpo do filho, pois aquela "não era uma situação normal" e "que nunca vira ninguém naquele estado".