Ia ser dispensado mas renova. Luke Shaw até 2023 no Manchester United

O Manchester United anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Luke Shaw até ao verão de 2023, com mais uma época de opção.

De forma algo surpreendente, o prolongamento do vínculo do lateral-esquerdo de 23 anos surge numa altura em que o nome do atleta tem vindo a surgir numa suposta lista de dispensas já alinhavada por José Mourinho.

De resto, Shaw e "Mou" protagonizaram uma espécie de conflito, na época passada. Aparentemente, estará sanado.

"Quero que todos saibam que darei tudo o que tenho para recompensá-los [aos adeptos] e trazer sucesso nos próximos anos. Ainda sou muito jovem, com muito para aprender, e mal posso esperar para continuar às ordens de José Mourinho", disse o internacional inglês, que cumpre a quinta época nos "red devils".



"Estou muito satisfeito por mantermos um jogador inglês tão talentoso como o Luke Shaw. Tem um futuro brilhante no horizonte", comentou Mourinho.