Papa recebeu Presidente sul-coreano com Coreia do Norte no horizonte

O Papa recebeu esta quinta-feira, em audiência, o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que lhe deixou uma saudação do líder norte-coreano, Kim Jong-un, com um convite para visitar Pyongyang.

Uma delegação norte-coreana vai entregar em breve uma carta oficial com este objetivo, adiantou o porta-voz da Presidência da Coreia do Sul, em declarações aos jornalistas.

“Francisco disse que, com certeza, daria uma resposta se chegar um convite [oficial] e se puder ir”, relatou o secretário da Presidência sul-coreana, Yoon Young-chan.

A audiência privada durou cerca de 35 minutos, com o Papa a despedir-se com votos de “bom trabalho pela paz”, após a tradicional troca de presentes.

Os dois líderes coreanos, Moon Jae-in e Kim Jong-un, encontraram-se em setembro, numa reunião em que participou o arcebispo de Gwangju, D. Hyginus Kim Hee-Joong, presidente da conferência episcopal coreana.

Segundo a Santa Sé, o Papa e os responsáveis da diplomacia do Vaticano manifestaram ao Presidente da Coreia do Sul “grande apreço” pelos esforços em favor do “diálogo e da reconciliação” na Península Coreana.

As duas partes esperam um novo tempo de “paz e desenvolvimento”, superando as tensões na região.

Esta quinta-feira, na Basílica de São Pedro, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, presidiu a uma missa pela paz na Península Coreana, com a participação do Presidente Moon.

Por seu lado, num artigo publicado esta semana pelo jornal do Vaticano, “L’Osservatore Romano”, Moon Jae-in deixou votos de que “as relações entre a Santa Sé e a Coreia do Norte se possam revitalizar”.

O Papa visitou Seul em agosto de 2014, tendo apelado à reunificação na península coreana, dividida desde 1953.

Viagem a Taiwan fora de questão

O porta-voz do Vaticano referiu esta quinta-feira que uma eventual viagem do Papa a Taiwan “não está em estudo”.

A declaração de Greg Burke surge depois de o vice-presidente de Taiwan, Chen Chien-jen, ter cumprimentado o Papa, este domingo, após a cerimónia de canonizações no Vaticano.

“Nesse contexto, estritamente religioso, o vice-presidente Chen renovou ao Papa o convite para visitar Taiwan”, precisou o diretor da sala de imprensa da Santa Sé.

Quanto à viagem à Coreia do Norte, Francisco poderá aceitar o convite quando ele chegar de forma oficial, segundo avança a agência de notícias da Coreia, Yonhap.