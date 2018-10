Cuidado em Vila Real. "Não basta entrar com o símbolo do FC Porto para ganhar"

Na época passada, o FC Porto "caiu" da Taça de Portugal em Alvalade, nas meias-finais mas, desta vez, Sérgio Conceição quer que o "sonho de chegar" ao Jamor seja efetivado.

Para isso, contudo, importa não facilitar logo na abertura da campanha dos azuis e brancos na prova-rainha. Mesmo que do outro lado esteja um Vila Real que milita nos distritais.

"Há respeito, receio não temos. Sabemos da qualidade que temos, mas não basta entrar com o símbolo do FC Porto para ganhar o encontro. Eles são 11 homens que querem entrar na história do futebol português. Estamos precavidos para eventuais surpresas", salientou o técnico dos campeões nacionais, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

"Isto é um jogo de Taça e temos de estar preparados para estes jogos. Uma competição pela qual tenho muito apreço e carinho, um sonho que tenho em chegar à final e ganhar como treinador. Esta competição culmina num dia de festa. Além disso, representamos o FC Porto e entramos em todos os jogos para ganhar, mas sempre com máximo respeito pelo adversário. Só por serem amadores, não quer dizer que vai haver facilitismos", reforçou.

Após duas semanas de "razia" no plano diário de trabalhos para os lados do Olival, com vários jogadores cedidos às respetivas seleções nacionais, Sérgio Conceição admite que a preparação para a visita ao Marão não foi a melhor. Por isso, não será de estranhar uma rotação mais vincada do plantel.

"[Pausa para seleções] Limita sempre o que é o trabalho e a preparação para os jogos. Tivemos muitas ausências, há jogadores que só chegaram hoje e outros que ainda nem vi. A equipa que vai entrar amanhã em jogo vão ser jogadores que trabalharam mais connosco durante a semana", assinalou.

Questionado ainda sobre o desconforto que algumas equipas dos escalões inferiores têm vindo a evidenciar por não poderem atuar nos seus estádios e forçando-os a alinhar em casas emprestadas, Sérgio Conceição passou a bola à Federação Portuguesa de Futebol.

"Isso não é uma decisão dos clubes, isso passa pela Federação. A situação dos campos e a questão das transmissões televisivas é que estabelecem e determinam a questão dos relvados em que é definido jogar", concluiu.



O Vila Real-FC Porto arranca às 20h15 de sexta-feira, no Complexo Desportivo do Monte da Forca. Jogo com informações na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.