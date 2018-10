Portimão regressa à "Algarvia" em 2019

Portimão vai voltar a figurar no "mapa" da Volta ao Algarve em bicicleta, já em 2019 e logo com honras de etapa inaugural. O anúncio foi feito, esta quinta-feira, pela organização da prova.

A "Algarvia", que integra o circuito europeu de ciclismo, regressa a Portimão precisamente num ano em que a cidade será a capital europeia do desporto e sete anos após ter recebido a meta final da prova (2012), na altura com a vitória do ciclista britânico Bradley Wiggins, retirado desde 2016.

A Volta ao Algarve disputa-se entre 20 e 24 de fevereiro de 2019.