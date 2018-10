Wilson Eduardo com castigo reduzido. Lema tem mesmo de cumprir um jogo

Wilson Eduardo tinha sido punido com dois jogos de suspensão pelo Conselho de Disciplina, pela expulsão na partida do Sporting de Braga diante do Rio Ave.

Agora, o Pleno dá razão ao recurso do clube minhoto, reduzindo o castigo para um jogo. Wilson Eduardo falha o jogo da Taça de Portugal com o FC Felgueiras 1932.

Já no caso do benfiquista Lema, não existiu qualquer alteração na pena aplicada. Apesar do recurso do clube da Luz, o Pleno do Conselho de Disciplina manteve um jogo de suspensão ao defesa argentino, que foi expulso no jogo com o FC Porto. Lema não defronta, esta quinta-feira, o Sertanense.