Ibrahimovic defende José Mourinho

Ibrahimovic considera que José Mourinho está ser criticado "pelo seu carácter e forma de ser", situação em "que se revê". O avançado sueco e que trabalhou com o treinador português no Manchester United, diz que ambos são semelhantes "porque têm uma visão, têm confiança e dizem coisas à sua maneira" que levam os outros a criticarem "quando as coisas não correm bem".

Em declarações à Sky Sports, Ibrahimovic deixa uma mensagem a José Mourinho, afirmando que "não deve mudar a sua atitude e continuar a ser mesmo", algo que o sueco também faz porque "não muda por ninguém", concluiu.