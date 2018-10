Mica: "Contra o FC Porto não precisamos de motivação extra"

O Vila Real recebe o FC Porto na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, sendo um dos confrontos mais desequilibrados do sorteio, que coloca frente a frente uma equipa da I Liga e uma equipa dos distritais.

Mica, médio da formação transmontana diz que"contra o FC Porto a equipa de Vila Real "não precisa de motivação extra", porque na sua opinião o nome do adversário "diz muita coisa", sublinhando que exceto o guarda-redes (Vítor Murta) "é tudo novo" para os restantes jogadores da equipa orientada por Patrick Canto.

O jogador de 27 anos revela que no momento do sorteio "os jogadores ficaram em êxtase" quando ouviram o nome do FC Porto e que agora "é preciso desfrutar" do momento.

Quanto às possibilidades de sucesso desportivo, Mica garante que "se vão agarrar a um ou dois por cento" que o Vila Real tem de eliminar os dragões, acrescentando que o Vila Real "terá de estar no máximo e o FC Porto num dia mau", afirmou.

Mica gostaria que este desafio da Taça "constituísse uma oportunidade" para si e para os seus colegas de equipa.

O Vila Real-FC Porto, realiza-se amanhã às 20h15, no Complexo Desportivo do Monte da Forca e terá informações na Renascença.