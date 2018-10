Carlos Deus Pereira considera que a Olivedesportos está por trás do afastamento de Andreia Couto

O antigo presidente da Assembleia Geral da Liga de Clubes acusa a Olivedesportos de estar por trás da eliminação de Andreia Couto.

A ex-directora da Liga foi despedida dia 1 de Outubro e é suspeita de passar contratos para o exterior.

O caso foi entregue à PJ, que investiga o acesso indevido e divulgação de material confidencial.

Carlos Deus Pereira, que trabalhou directamente com a jurista no organismo então liderado por Mário Figueiredo, identifica quem diz ser o responsável por este e por outros supostos saneamentos.

"A alteração que existiu nos direitos televisivos do futebol profissional em Portugal trouxe problemas a quem nela participou. A entidade que mandava no futebol português foi afastada e, a partir daí, desde 2012, quem participou no processo está a ser afastado, está a ser morto. Agora chegou a hora da Dra. Andreia Couto, que esteve envolvida nessa ação. Ela contribuiu, de forma decisiva, para que terminasse o monopólio da Olivedesportos e isso foi considerado imperdoável e inadmissível por quem ainda tem influência no futebol ", referiu em entrevista a Bola Branca.

Andreia Couto, que chegou a ser presidente interina da Liga, teve o telemóvel e computador apreendidos mas, entretanto, já refutou todas as acusações.

Recorde-se que contratos com várias entidades surgiram na praça pública, em particular em blogues na internet. A direção de Pedro Proença suspeita que a fonte da fuga tenha sido Andreia Couto.

Nestas declarações, Carlos Pereira garante a lisura de Andreia Couto, considerando tratar-se de uma profissional de "honestidade e integridade a toda a prova".