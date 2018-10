May admite alargamento do período de transição do Brexit

O período de transição da saída do Reino Unido da União Europeia pode ser alargado por alguns meses. A opção está em cima da mesa, admitiu a primeira-ministra britânica esta quinta-feira, em Bruxelas.

O Reino Unido deixa a União Europeia em março do próximo ano e o atual plano prevê que o período de transição termine o final de 2020.

Na quarta-feira, em Bruxelas houve um infrutífero jantar a 27 dedicado ao ‘Brexit’, que se saldou apenas na constatação de que não houve progressos reais nas negociações para a saída do Reino Unido do bloco europeu.

A questão da fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte é um dos pontos que tem suscitado mais divisão. Se não houver acordo sobre este tema, Theresa May admite que o período de transição pode ser alargado.

A França já alertou que uma extensão do prazo virá com condições. “É uma das opções possíveis. Mas não há uma proposta dos 27 nem um pedido formal do Reino Unido” nesse sentido, diz uma fonte do Palácio do Eliseu, citada pela agência Reuters.

Durante o período de transição a relação entre o Reino Unido e a União Europeia permanecerá praticamente igual. Por isso, a ideia não agradará a alguns deputados do Partido Conservador.