Cláudio Ramos associado a interesse do Sporting

De acordo com o jornal "A Bola", o Sporting tentará a contratação de Cláudio Ramos na reabertura do mercado de transferências, em janeiro. Segundo a notícia publicada, os leões não estão sozinhos na corrida pelo internacional português que tem um valor de mercado estimado em 1,5 milhões de euros.

Cláudio Ramos, de 26 anos, tem contrato com o Tondela até 2020 e foi estreado por Fernando Santos, na seleção nacional, no amigável com a Escócia.

O Sporting procura uma solução para a baliza, onde o titular é Salin. Viviano, que era apontado como sucessor de Patrício, tem ficado fora das opções de Peseiro e Renan é a outra opção.