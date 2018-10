Rockets esmagados por Anthony Davis e companhia

Os Houston Rockets, finalistas vencidos da Conferência Oeste, entraram de forma desastrosa na temporada, com uma derrota, por 112-131, em casa, com os New Orleans Pelicans. Anthony Davis, com uma exibição poderosa, liderou a sua equipa e contou com a ajuda dos companheiros.

Davis marcou 32 pontos, ganhou 18 ressaltos e fez oito assistências. Mirotic também fez duplo-duplo, com 30 pontos e dez ressaltos. E'Twaun Morre marcou 21 pontos e Elfrid Payton fez triplo-duplo, com dez pontos, dez ressaltos e dez assistências.

James Harden foi impotente para contrariar a força dos Pelicans. A estrela principal dos Rockets marcou 18 pontos, fez dez assistências e ganhou nove ressaltos. Eric Gordon, com 21 pontos, foi o melhor marcador de Houston. Na estreia pela equipa, Carmelo Anthony saltou do banco para fazer nove pontos e ganhar quatro ressaltos.

NBA

Resultados

Houston Rockets-New Orleans Pelicans, 112-131

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks, 112-113

Detroit Pistons-Brooklyn Nets, 103-100

Indiana Pacers-Memphis Grizzlies, 111-83

Orlando Magic-Miami Heat, 104-101

New York Knicks-Atlanta Hawks, 126-107

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers, 116-104

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves, 112-108

Sacramento Kings-Utah Jazz, 117-123

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets, 98-107

Phoenix Suns-Dallas Mavericks, 121-100