Rui Vitória no Benfica até 2020? "Eu sei lá quando é que vou sair"

Rui Vitória não sabe quando irá sair do Benfica. Em entrevista à Renascença, António Carraça, responsável pela chegada do treinador à Luz, em 2004, para os escalões de formação, projetou que o ciclo de Vitória no Benfica deverá terminar em 2020.

Questionado sobre isso, em conferência de imprensa, o técnico revelou que não pensa no presente e no futuro em termos de datas: "Nem quando entrei pensei quando é que vou sair... Eu sei lá quando é que vou sair. Para mim, é viver o dia-a-dia de uma forma permanente. É assim que tem sido desde o meu início da carreira e é assim que vou continuar".

Rui Vitória explicou que nunca pôs "qualquer data limite ou qualquer data em que tinha de estar aqui ou tinha de estar ali".

"Quando vim para o Benfica, para já, não sabia se era no dia 15 ou 20 de junho, vou entrar no Benfica. 'Check'. Ou que no dia 27 de agosto de 2020 vou sair do Benfica. Gosto de olhar para isto como um projeto. Não faço nem entradas nem saídas. Não tenho essa lógica de obrigatoriedade de ciclos. Só temos é de viver o dia-a-dia e preparar o amanhã", completou.