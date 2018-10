Halep desiste do WTA Finals

O WTA Final, torneio que reúne as oito melhores tenistas da época, não vai contar com a número um do mundo. Simona Halep anunciou a desistência esperada. A romena está a contas com uma hérnia discal há alguns meses e não vai poder competir em Singapura.

"Tomei a decisão de desistir do WTA Finals, em Singapura. Queria terminar 2018 em grande, depois de um ano incrível, mas infelizmente a minha lesão nas costas não está ultrapassada e preciso de tratar da minha saúde", explicou Halep, nas redes sociais. Vencedora em Roland Garros, a número um do mundo foi finalista no Open da Austrália e venceu, em 2018, em Shenzhen e Montreal.

Kiki Bertens será a substituta da tenista romena em Singapura. A holandesa é a número dez do mundo e este ano, curiosamente, venceu Halep na final da Cincinnati, o último torneio em que Halep participou sem restrições físicas.

Bertens junta-se a Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Sloane Stephens, Elina Svitolina e Karolina Pliskova no WTA Finals, que começa a 22 de outubro.