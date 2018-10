O perdão de Patrício

Rui Patrício terá abdicado do prémio de assinatura, pelo Wolverhampton, para permitir o acordo entre os clubes. "Patrício perdoa 5 milhões", titula o "Record". O jornal faz contas e conclui que os leões vão receber 14,85 milhões pela transferência do guarda-redes, mais o valor que será pago a Jorge Mendes, por dívida a saldar.

"Ex-diretora da Liga suspeita de passar contratos para o exterior", pode ler-se na manchete do jornal "A Bola". O diário apresenta uma reportagem sobre o despedimento de Andreia Couto. Polícia Judiciária investiga acesso indevido e divulgação de informação confidencial.

"O Jogo" puxa para o FC Porto para primeira página: "Laterais voadores". Sérgio Conceição deve estrear João Pedro e Jorge, a dupla que há três anos levou o Brasil à final do Mundial sub-20.

Rui Vitória comentou uma declaração da entrevista de António Carraça, à RenascençaRenascença, e "O Jogo" destaca a resposta do treinador. "Tenho um projeto. Sei lá quando vou sair", disse Vitória. António Carraça, antigo dirigente do Benfica, que foi responsável pela chegada de Rui Vitória à Luz, em 2004, disse, à Renascença, que acredita que o treinador deixará o Benfica no final do seu contrato, em 2020. Carraça defende que será positivo para Vitória, treinador que admira, e para o clube.

"O Jogo" conta, ainda, a história de Miguel Luís, que deverá ser utilizado por Peseiro, no jogo com o Loures.

"A Bola" revela que Cláudio Ramos é alvo do Sporting para janeiro. O "Record" anuncia que a Roma pode chegar aos 15 milhões de euros por Herrera.