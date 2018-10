Megaoperação da Interpol apreende mais de 55 toneladas de drogas

Mais de 55 toneladas de estupefacientes foram apreendidas em setembro e outubro no âmbito de uma operação policial internacional, anunciou a Interpol, que a coordenou.

Batizada como operação "Peixe-Leão", o plano permitiu deter 1.300 pessoas suspeitas de tráfico de droga, precisou em comunicado a organização de cooperação policial.

Das drogas confiscadas entre 17 de setembro e 8 de outubro, mais de 35 toneladas foram de cocaína, cerca de 1,2 toneladas das quais no porto brasileiro de Santos, escondidas num barco com destino à Costa do Marfim.

Quinze toneladas de canábis foram igualmente recuperadas, bem como cinco toneladas de heroína e 430.000 comprimidos de captagon (anfetaminas).

Os locais de todas estas apreensões não foram especificados pela Interpol, cuja sede é em Lyon, no leste de França, sabendo-se apenas que mobilizou para a operação os seus departamentos de Harare e Singapura.

Além disso, a polícia confiscou também mais de 18 milhões de pastilhas de ‘Yaba' (droga sintética) no sudeste asiático e desmantelou na Holanda um laboratório clandestino com capacidade para produzir 700.000 comprimidos de ecstasy.

"A operação Peixe-Leão sublinha a dimensão do desafio que a polícia do mundo inteiro enfrenta e a necessidade de uma abordagem coordenada para atacar o tráfico de droga e os crimes que lhe estão associados", comentou o secretário-geral da Interpol, Jürgen Stock, citado no comunicado.