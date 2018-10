DocLisboa arranca com estreia de filme sobre a administração Trump

"Fahrenheit 11/9", o novo filme do polémico realizador norte-americano Michael Moore sobre a administração Trump estreia em Portugal, no DocLisboa. Num olhar para a América atual, o "filme que faz uma análise muito radical, muito profunda do que é que nos aconteceu. No fundo, analisa toda a questão do Trump", diz Cíntia Gil, a diretora do DocLisboa.

O festival de cinema documental começa esta quinta-feira e decorre até 28 de outubro. Ao todo serão exibidos mais de duzentos filmes, 68 dos quais em estreia mundial.

O facto de a mensagem política estar sempre colada a muitos dos filmes presentes no DocLisboa, originou, pela primeira vez este ano, pressões de embaixadas que estão em Portugal para que alguns filmes não fossem exibidos. Cíntia Gil garante que foi rejeitado qualquer tipo e pressão.

"O que nós gostávamos mesmo é que as pessoas fossem ver os filmes e os debatessem", diz à Renascença. "Por exemplo, a embaixada da Ucrânia pede para retirar um filme russo que está na competição internacional, o "Their Own Republic" que é sobre um batalhão pró-russo na autoproclamada República de Donetsk. Mas eu lamento pensar que eles não viram o filme, porque vai ter estreia mundial cá. Quem vir o filme, percebe que é sobre o absurdo da situação destes homens, que estão há quatro anos numa guerra louca", constata.

O DocLisboa reparte-se por vários programas, como a primeira retrospetiva portuguesa dedicada ao cineasta colombiano Luis Ospina e o ciclo sobre o cinema documental que, simbolicamente, é atravessado pelo rio Eufrates (países como a Arménia, Turquia, Iraque Síria). "São oportunidades de ver filmes quer são bastante raros", afirma a diretora do festival.



Cíntia Gil destaca a atualidade do programa do DocLisboa "Por exemplo, no dia 28 de outubro, o último dia do festival, quando estarão quase a sair os resultados das eleições brasileiras, vamos ter uma sessão com um filme sobre a polémica da estátua António Vieira e um outro filme feito por um coletivo indígena brasileiro sobre a história da resistência do seu povo".

O DocLisboa abre esta quinta-feira na Culturgest com "The Waldheim Waltz", de Ruth Beckerman, que estará presente na sessão. O encerramento, no dia 28, será com "Infinite Football", de Corneliu Porumboiu.