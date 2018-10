Espanha enfrenta o pior temporal dos últimos 10 anos

Foi emitido um aviso vermelho para as regiões espanholas próximas ao Mediterrâneo devido a chuvas intensas e persistentes. Os meteorologistas avisam que poderá ser uma das piores tempestades extremas da última década no país vizinho.

Desta sexta-feira até domingo esperam-se 180 litros de chuva por metro quadrado a cada 12 horas nas regiões espanholas próximas do Mediterrâneo e nas ilhas Baleares.

A Agência Estatal espanhola de Meteorologia explica que o fenómeno - que se fará sentir nas Baleares, Andaluzia, Valência, Catalunha, Aragão e Comunidade Valenciana - deve-se ao encontro entre uma massa de ar mais quente, vinda do Mediterrâneo, com outra mais fria vinda do Atlântico.

Esta pode ser a pior gota fria, também chamada “depressão isolada em níveis isolados”, a atingir o país desde outubro de 2008.

Este alerta chega uma semana depois da tromba de água que fez 13 mortos na ilha espanhola de Maiorca.