Samaris quer continuar no Benfica, garante agente

Yiannis Emmanouilidis, agente de Samaris, diz que a intenção do médio grego é continuar de águia ao peito.

Depois dos rumores que Samaris estaria disposto a alinhar num dos rivais para continuar em Portugal, o representante de Samaris, em declarações ao jornal "O Jogo", diz que o objetivo é renovar contrato com o Benfica:

"A porta que Samaris abre diariamente é a do Seixal, para treinar. Acredito que no final o seu trabalho vai justificar a renovação de contrato com o Benfica".

"O Samaris trabalha no duro todos os dias para o bem do Benfica", rematou.

Samaris chegou à Luz em 2014/15, proveniente do Olympiacos, por dez milhões de euros e termina contrato no final desta temporada.

De águia ao peito, Samaris leva 137 jogos e três golos apontados, embora na temporada passada a sua utilização tenha caído substancialmente: realizou 25 encontros, apenas dez dos quais como titular. Esta época, tem apenas dois jogos disputados, num total de 30 minutos.