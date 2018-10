Dragões perdem na estreia na Taça Europa

A equipa de basquetebol do FC Porto perdeu, esta quarta-feira, frente ao Alba Fehervar por 96-92, na primeira jornada da fase de grupos da Taça Europa.

Os dragões receberam o emblema húngaro no Dragão Caixa, estiveram a vencer durante toda a partida, mas deixaram-se empatar perto do fim.

O Alba Fehervar levou a partida para prolongamento, onde se superiorizou à equipa do FC Porto.

Após a primeira jornada, o FC Porto está em terceiro lugar do grupo F, atrás do Varese e Alba Fehervar, ambos com dois pontos. FC Porto e Rilski Sportist seguem com um ponto.

Na próxima jornada, os dragões deslocam-se no dia 24 de outubro a Itália, para defrontar o Varese.