Google diz estar a "cumprir a lei" em relação ao requerimento do Benfica

A Google já reagiu às notícias de um eventual acordo com o Benfica, que pediu os dados pessoais dos donos de blogues que publicaram ficheiros confidenciais em vários casos judiciais que o clube está envolvido.

Em comunicado, a empresa internacional diz que a "Google está a agir em conformidade com um processo legal válido nos Estados Unidos", e adianta ainda que "notificou os utilizadores envolvidos, que tiveram a oportunidade de contestar o processo num tribunal norte-americano".



O caso veio a público depois de uma reportagem do New York Times, que focava-se no criador do blogue "O Artista do Dia", que recebeu um e-mail dos advogados da Google, a explicar que o Benfica tinha requerido que fosse revelada a identidade do autor do blogue.

O autor de "O Artista do Dia" garante que descobriu a informação na Internet, em que foram divulgados vários documentos referentes ao Benfica, e que os publicou no seu blogue. "A minha identidade (e a de outros como eu) passou a ser importante para uma organização que devia ter outro tipo de coisas para se preocupar", escreveu o autor.



Já em julho, o Benfica tinha processado um conjunto de grandes empresas da Internet, entre eles o Google, devido a ataque informático.