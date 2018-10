Figueira da Foz. Autarca explica saída do Comandante dos Bombeiros Municipais

Não esteve em causa o socorro na Figueira da Foz, garante o presidente da Câmara, perante o caso que envolveu o demissionário Comandante dos Bombeiros Municipais da Figueira.

Em declarações à RTP, o autarca João Ataíde revela as razões apontadas para a saída do comandante.

“O comandante justificou-se dizendo que teve de acorrer a casa por estado de necessidade. Era uma noite de pânico, o que se compreendia. Terá deixado o comando entregue ao segundo comandante e a parte da proteção civil à Proteção Civil. No fundo ele perde as condições de comando e as condições pessoais ficaram afetadas e nessa circunstância ele reconhece que não tinha condições para continuar”, disse.

O coordenador de Proteção Civil e comandante dos Bombeiros Municipais da Figueira da Foz, Nuno Osório, demitiu-se na sequência da polémica intervenção durante a tempestade "Leslie", avançou a TVI24.

Em causa está o facto de Nuno Osório ter deixado a coordenação operacional municipal na madrugada de domingo, segundo o próprio, para ir "descansar".

O temporal provocou prejuízos superiores a 32 milhões de euros na Figueira da Foz, mais de 20 milhões dos quais em empresas, de acordo com uma estimativa preliminar elaborada pela autarquia.