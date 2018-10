Adeptos invadem treino e agridem jogadores do Newell's Old Boys

Cerca de 200 adeptos do Newell's Old Boys invadiram o treino da equipa principal e agrediram alguns jogadores do plantel.

Segundo avançam diferentes órgãos de informação argentinos, as duas centenas de adeptos do emblema dirigiram-se à sessão de treino com o intuito inicial de apoiar e motivar a equipa liderada por Omar De Felippe para a partida dos quartos-de-final da Taça da Argentina.

No final da sessão de treino, os adeptos terão abordado, empurrado e até agredido alguns jogadores de forma a dar um "apertão" e exigir a vitória frente ao rival do Rosário Central.