Tiago Machado é reforço do Sporting-Tavira para 2019

O ciclista Tiago Machado é reforço da equipa Sporting-Tavira para a temporada de 2019.

O português, em declarações à agência Lusa, diz que a equipa verde e branca foi a que lhe apresentou um melhor projeto:

"Deram-me muita força para que pudesse estar a representar este clube e estou satisfeito. É um clube com muita história no desporto, e em especial no ciclismo, até pelo legado de Joaquim Agostinho. É um motivo de orgulho poder dizer que representei as mesmas cores que ele".

Tiago Machado deixou a Katusha-Alpecin, equipa do WorldTour, e regressou a Portugal nove anos depois de ter partido para o estrangeiro. O diretor desportivo da modalidade, Vidal Fitas, mostrou-se satisfeito com a aquisição:

"É um dos cinco melhores portugueses de sempre e vem para acrescentar qualidade. A nível internacional, conseguiu alguns resultados de grande relevo e pensamos que podemos transportar isso para nível nacional".

O ciclista português venceu a Volta à Eslovénia em 2014, e foi terceiro classificado no Tour Down Under, em 2012. Em "grandes voltas", o melhor que Tiago Machado alançou foi no Giro de 2011, que terminou em 19º.