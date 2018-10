Matheus Pereira: "Não podia ficar encostado no Sporting mais um ano"

Matheus Pereira, extremo do Sporting emprestado ao Nuremberga, admite que pediu para ser emprestado, admite que quer provar o seu potencial, elogia Luís Castro e fala sobre a publicação no Twitter que despoletou polémica.

Em entrevista à "Goal", o brasileiro dá a sua opinião sobre ainda não ter alcançado outros voos: "Vamos aprendendo todos os dias, o que falta é um treinador que me dê confiança e que me diga para fazer o que eu sei fazer. Falta-me essa liberdade".

O médio elogiou o antigo treinador no Chaves, que o permitiu mostrar-se ao melhor nível: "O Luís Castro, que é muito bom treinador, deu-me liberdade total. Quando recebo essa liberdade, mostro o meu melhor futebol. Cada treinador tem o seu estilo. Preciso aceitar e respeitar decisões, mas com a minha idade preciso ser visto como aposta, receber mais confiança. Mas estou tranquilo, vou estourar no momento certo".

Matheus Pereira explicou o motivo da saída de Alvalade este verão: "Senti que não tinha espaço no Sporting, então pedi para sair. Ser visto como promessa e depois não se aproveitado, acaba por me impulsionar a procurar outro clube, à procura de jogar".

"Não dava para ficar encostado mais um ano no Sporting. Sou jovem, quero jogar, quero evoluir. No início da carreira, foi difícil lidar com as altas expectativas, nao sabia bem o que fazer. Acho que o Sporting tem muita confiança em mim, não queriam que eu saísse, mas eu insisti", adicionou.

Questionado sobre o porquê de não ser aposta regular no Sporting, Matheus Pereira remeteu para José Peseiro: "Quem pode responder a isso é quem está no comando. Podia ter sido a minha temporada no Sporting, mas não senti o mesmo da parte deles".

O médio emprestado ao Nuremberga falou sobre a publicação no Twitter, onde publicamente se queixou de não jogar: "Criei uma pequena polémica, porque expressei-me pelo Twitter, mostrei insatisfação por não jogar, mas isso ficou no passado".

"Cada ação tem uma reação. Essa minha atitude acabou por gerar uma situação chata. Mas isso já aconteceu, está lá atrás. Acho que ainda há o que esclarecer, mas isso precisa ser no privado, não deve ser exposto", adicionou.

Apesar de estar novamente emprestado, Matheus Pereira sonha em vingar nos leões: "Tenho contrato até 2022 e é o meu sonho vingar no Sporting".

O médio recorda um elogio de Jorge Jesus e a mágoa da crítica de José Peseiro: "O Jorge Jesus, que já ganhou tudo como treinador em Portugal, chegou ao Sporting e disse o seguinte para mim: 'Tu és um grande talento e, se quiseres, vais muito longe. Essas palavras me deixaram muito feliz, foi uma conversa marcante".

"O pior foi ouvir que eu fugi, deram a entender que fugi da luta. Isso não combina comigo, não faz parte do meu perfil. Nunca fugi ou me escondi de nada. A crítica do José Peseiro marcou-me muito. Aceito totalmente as críticas construtivas, mas o que ele disse não tinha nada de construtivo", rematou.