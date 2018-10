SAD do Braga apresenta prejuízo de 1,83 milhões de euros

A SAD do Sporting de Braga anunciou prejuízos de 1,83 milhões de euros, relativos à temporada 2017/18, e aumentou o passive em 11 milhões de euros.

Depois de na temporada passada o clube minhoto ter registado um saldo positivo de 2,7 milhões, o Braga apresenta valor negativo, o que a SAD explica com a não inclusão do valor amealhado com a venda de jogadores.

Em comunicado, a SAD confirma que no relatório não estão incluídas as vendas de Vukcevic para o Levante, nem Pedro Neto e Bruno Jordão, que foram cedidos por dois anos à Lazio, com opção de compra a ser ativada no final da temporada passada.

"Não fossem estas condicionantes, cujo impacto no resultado do período seria superior a 15 milhões de euros, a Sporting de Braga, SAD apresentaria resultados líquidos superiores a 13 milhõe. O EBITDA (lucros antes de juros, impostos e amortização) atingiu o valor de 3,3 milhões", pode ler-se em comunicado.

Os rendimentos do clube, sem contar com venda de jogadores, subiram de 15,5 para 18,5 milhões de euros, assim como os custos, que aumentaram consideravelmente, de 23,7 milhões para 31 milhões de euros.

Já o passivo da SAD do clube arsenalista acendeu aos 44,5 milhões de euros, sendo que na temporada passada fixava-se nos 33,5 milhões.

Os acionistas da SAD do Braga vão reunir na próxima segunda-feira, em assembleia, para apreciar o relatório de contas do emblema e discutir o orçamento da atual época desportiva.