Rui Vitória e jogo em Coimbra: "Hoje o futebol é um espetáculo televisivo"

Rui Vitória, treinador do Benfica, admite que a sua equipa vai estar concentrada para conseguir uma vitória frente ao Sertanense, e abordou o facto de o jogo se realizar em Coimbra, e não na Sertã.

Em conferência de imprensa, o técnico confirma alterações no onze, o que não afetará a competitividade da equipa:

"Espera-se um Benfica ambicioso, que sabe o que vai ter pela frente. É uma eliminatória da Taça e todos sabem o que significa para a ambição de todas as equipas, especialmente nas que jogam num nível inferior. Não há jogos fáceis. Vamos jogar com uma alteração ou outra, que poderia fazer em qualquer circunstância competitiva".

O treinador das águias acredita que o Sertanense "tem jogadores de qualidade, principalmente na frente de ataque".

Rui Vitória desvalorizou o facto de o jogo se realizar em campo neutro, e não na Sertã, e diz que não é a primeira vez que acontece: "Tem acontecido em outros anos com equipas grandes. Hoje o futebol é um espetáculo televisivo e tem de haver condições para que isso aconteça. São decisões que já aconteceram noutros lados, é decisão da Federação".



Sobre uma possível saída de Samaris no final da temporada, a custo zero, Rui Vitória mostra-se tranquilo: "Estão a falar com um treinador que há vários anos lida com jogadores a sair. A mim passa-me ao lado, basta olhar para a minha realidade em termos de escolha.

"Se os jogadores dão garantias para jogar, jogam. Se não dão, não dão. Não tem a ver com contrato ou idade. Isso, para um treinador do Benfica, é mais do mesmo. Se o Samaris tiver que jogar amanhã, jogará. Se não jogar, é pelas mesmas razões", rematou.

Questionado sobre um possível regresso de Jonas à titularidade, Rui Vitória limitou-se a confirmar que o brasileiro está entre o lote de convocados.