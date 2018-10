Dono do Fulham desiste da proposta de compra do estádio de Wembley

A Federação Inglesa anunciou, esta quarta-feira, que Shahid Khan retirou a proposta de 627 milhões para comprar o Estádio Wembley, em Londres.

O dono do Fulham e dos Jacksonville Jaguars, clube de futebol americano, afirmou que desistiu da compra do estádio por considerar que estava a ser encarada como "divisória" no mundo do futebol.

Um dos executivos da federação confirmou os motivos: "Numa recente reunião com o Shahid Khan, ele disse que sem maior apoio do mundo do futebol, a proposta estava a ser vista como divisória, e por isso decidiu desistir".

Ainda assim, em comunicado, Khan admite que poderá voltar a apresentar uma proposta no futuro: "Até à altura em que seja evidente que a Federação queira vender, não volto a apresentar proposta".

A Federação inglesa ia votar no dia 24 de outubro a proposta de Shahid Khan, uma decisão que não obtinha consenso no conselho do organismo responsável pelo futebol inglês.