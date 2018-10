Selecionador esloveno demitido depois de criticar Oblak

Tomaz Kavcic foi demitido do cargo de selecionador da Eslovénia, depois de criticar publicamente Jan Oblak.

O antigo guarda-redes do Benfica decidiu afastar-se da seleção durante meio ano, de forma a recuperar de problemas físicos. Kavcic criticou a decisão, apesar do guardião ter recebido o aval do presidente da federação eslovena:

"Não sou o culpado desta situação. Se calhar não volto a estar aqui, mas não sou eu o culpado. Eu preciso dele e a Eslovénia precisa dele. Gosto de falar com as pessoas na cara e o Oblak não fala comigo. Conheço-o desde que tem 16 anos e ele é a minha maior derrota pessoal. Contaram-me o que ele disse e mentiu-me", disse o técnico, depois do empate a uma bola frente ao Chipre.

Depois das declarações e também devido à senda de maus resultados, a Federação decidiu demitir o técnico esloveno.