ANA - Aeroportos garante que não cobra taxas mais altas do mundo em Lisboa

A ANA - Aeroportos corrige o presidente da TAP, Antonoaldo Neves, e garante que não cobra as taxas mais caras do mundo no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.



Em causa estão declarações de Antonoaldo Neves aos jornalistas, na última sexta-feira, quando afirmou que “as taxas da Portela são actualmente as mais caras que a TAP paga no mundo inteiro”.

A empresa que gere o aeroporto de Lisboa ouviu e não gostou. Esta quarta-feira, em comunicado, explica que não é bem assim: as taxas aeroportuárias em Lisboa estão 9,3% abaixo da mediana do grupo.

Em Lisboa, a taxa é de 20,96 euros por passageiro, em Viena ultrapassa os 32 euros e em Madrid chega quase aos 29 euros.

O presidente executivo da TAP espera que, no âmbito das negociações para a conclusão do aeroporto do Montijo, sejam revistas estas taxas.