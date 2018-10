Sérgio Conceição ainda espera pelos internacionais

Sérgio Conceição continua a preparar a estreia do FC Porto na Taça de Portugal, que acontece em Vila Real, sem contar com nove jogadores que ainda não regressaram dos trabalhos das respetivas seleções.

Diogo Leite e Bruno Costa (Portugal Sub-21), Diogo Costa (Portugal Sub-20), Éder Militão (Brasil), Jesús Corona (México), Brahimi (Argélia), Marega (Mali), Chidozie (Nigéria) e Mbemba (RD Congo) só deverão chegar a tempo do treino de quinta-feira, véspera do jogo, marcado para a tarde. O treinador não conta, ainda, com Otávio, Hernâni e Aboubakar, que recuperam de lesões.

Para comepnsar as ausências, Sérgio chamou quatro jogadores da equipa B ao treino, no Olival: Pedro Justiniano, Rui Pires, Madi Queta e Gleison. Os campeões nacionais voltam a treinar esta quinta-feira, dia em que o treinador fará o lançamento do jogo.

O Vila Real-FC Porto, a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal, está agendado para sexta-feira, às 20h15. O jogo tem acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.