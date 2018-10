António Carraça: "Benfica é a referência na formação"

António Carraça não tem dúvidas que a nível da formação de jogadores o Benfica está bem à frente dos rivais. Em entrevista à Renascença, o antigo dirigente dos encarnados, que esteve na origem do projeto da formação do Benfica, diz que a marca está estabelecida a nível mundial e já ultrapassou outros clubes, nomeadamente o Sporting.

"O Benfica é hoje em dia a referência, está muito à frente não só do Sporting, mas como da esmagadora maioria dos clubes europeus e mundiais. O Benfica investiu no seu projeto de formação e o Sporting desinvestiu e a diferença é exatamente essa", avalia.



O Benfica tem feito encaixe financeiro significativo com os jogadores que forma no Seixal, mas dificilmente, na ótica de Carraça, poderá conquistar um título internacional com uma equipa composta por muitos jogadores "educados" no clube.

"Poder [ganhar] pode, mas eu tenho dúvidas de que a curto prazo isso possa acontecer. O Benfica e a sua administração vão ficar renitentes, mas aparecerá uma proposta que irá tentá-los. Acredito que formando mais e melhores jogadores o Benfica consiga conter algumas transferências de jovens jogadores e poder com eles atingir um título europeu", manifesta.

De volta a Portugal, depois de ter tido sucesso na Colômbia

António Carraça está de volta a Portugal e aguarda por um convite para continuar ligado ao futebol, depois de ter obtido sucesso na Colômbia, como diretor desportivo do Millonarios.

"O Benfica assinou um protocolo com o Millonarios, da Colômbia, e fui convidado para fazer a gestão desportiva do clube. Foi uma experiência única e inolvidável. Fomos campeões nacionais, conseguimos transferir jogadores e fizemos uma reestruturação financeira. A minha missão estava cumprida e voltei para Portugal", conta o dirigente.

António Carraça, de 60 anos, foi jogador de futebol, treinador e nos últimos 20 anos dedicou-se ao dirigismo. Foi presidente do Sindicato dos Jogadores e desempenhou funções executivas a nível de departamento de futebol no Benfica, no Pinhalnovense, no Oriental Dragon FC e no Millonarios de Bogotá.