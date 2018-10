Treinador do Sertanense quer fazer o Benfica tremer com uma só oportunidade

O treinador do Sertanense, João Manuel Pinto, acredita que a sua equipa pode surpreender o Benfica, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. A decisão poderá ser uma só oportunidade, que a equipa da Sertã tentará aproveitar.

"É uma competição onde toda a gente quer estar e jogar contra os grandes e muitas vezes há surpresas. Tenho transmitido aos meus jogadores que é possível fazer a surpresa. Sabemos da grandeza de quem está do outro lado. Só pelo facto de ser o Benfica a motivação é logo grande", admitiu o técnico, esta quarta-feira, em conferência de imprensa. "O Benfica pode ter não sei quantas oportunidades e a bola não entrar e nós podemos ter uma e a bola entrar", acrescentou.

João Manuel Pinto reconheceu que as "armas" do Sertanense não são as do Benfica, mas revelou que tem transmitido "a coragem e o acreditar" aos seus jogadores, "porque tudo é possível". "Os meus jogadores vão ser muito corajosos. A pressão não cai do nosso lado", assinalou.

Para o treinador do Sertanense, o Benfica é "a melhor equipa atualmente a atuar em Portugal", pelo que o encontro "não é um teste" para os seus jogadores, alguns dos quais, acredita, têm talento para, um dia, chegarem à I Liga. O Sertanense não vai montar o "autocarro", mas não poderá jogar de igual para igual: "Este não é o nosso campeonato".

O Sertanense-Benfica será na quinta-feira, às 20h45, no Estádio Cidade de Coimbra. O jogo terá acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.