Vila Real sonha em tombar gigante FC Porto e "fazer a Taça"

Fred Coelho, capitão do Vila Real, admite, em entrevista a Bola Branca, que defrontar o FC Porto, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

"Vou jogar contra o Porto. É sempre diferente, é uma oportunidade única, mesmo para a cidade será muito bom. Esperemos que seja um jogo de Taça e que o Vila Real seja capaz de fazer 'a Taça'", projeta o defesa.



Receber um grande é "uma felicidade enorme" e uma "oportunidade única". O Porto já visitou Vila Real em outras duas ocasiões, mas Fred Coelho e os companheiros não se recordam: "Somos todos jovens, não somos desse tempo, nem nos recordamos sequer nem de um jogo nem de outro. É uma oportunidade única para podermos mostrar que também somos capazes e, quem sabe, poderemos ser felizes".

Fred Coelho é empregado de mesa e, na sexta-feira, vai jogar com o todo-poderoso FC Porto, frente a frente com alguns dos melhores jogadores do panorama nacional. Conciliar tudo é "cansativo e desgastante":

"Tomara eu poder fazer da minha profissão só jogar futebol, mas não é fácil. Nos dias que correm, não é fácil, então tem de se completar as duas coisas. Consigo conjugar porque trabalho só de segunda a sexta-feira. Tenho sábado e domingo livres, para poder ir ao jogo ao domingo".

O Sport Clube Vila Real recebe o FC Porto na sexta-feira, às 20h15, no Complexo Desportivo Monte da Forca, em Vila Real. O jogo terá acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.