Scholes acredita que nem Messi brilharia no Manchester United de Mourinho

Paul Scholes volta ao ataque contra José Mourinho. O antigo jogador do Manchester United acredita que, com a forma como os "red devils" estão a jogar, ao comando do português, nem Messi brilharia naquela equipa.

"Parece que qualquer jogador que entre na equipa tem dificuldades. Sinto que podíamos contratar Lionel Messi, neste momento, e ele teria dificuldades nesta equipa", declarou Scholes, em entrevista à ESPN.

Scholes garantiu que ainda acredita que Mourinho é um grande treinador, mas questiona-se por que razão todas as equipas se superiorizam ao Manchester United, em campo:

"O grande problema do United é o esforço e a atitude. O jogo com o West Ham [derrota por 3-1] parecia o maior sinal de que os jogadores não queriam jogar para o José [Mourinho], mas eu não o despediria. Espero que a situação seja reversível. Gostaria que o José mostrasse a todos por que razão é um grande treinador, este é o seu maior teste no futebol".