Ciclo de Rui Vitória no Benfica está a terminar. António Carraça defende regeneração do treinador e do clube

“Há 15 anos tinha a convicção de que os grandes clubes, um clube como o Benfica, poderiam ter um treinador durante 20 anos. Há 10 anos mudei a minha opinião. É impossível e contraproducente. Os treinadores e as equipas, do meu ponto de vista, têm um ciclo, que depois de terminado necessita de ser regenerado. Acredito que o Rui [Vitória] cumpra o seu contrato [até 2020] e depois de o cumprir o ciclo está terminado", observa António Carraça, em entrevista à Renascença .

António Carraça entende que o ciclo de Rui Vitória no Benfica deverá terminar em 2020, ano em que expira o contrato do treinador. O antigo dirigente dos encarnados esclarece que a sua opinião nada tem a ver com a qualidade de Vitória, treinador que aprecia, mas com uma "necessidade de regeneração" que identificou como imperativa nos grandes clubes.

Nesta avaliação, Carraça reforça a visão bidimensional do problema. Por um lado, "o Benfica necessita de regenerar e iniciar um novo ciclo", por outro lado, "o próprio Rui Vitória, do ponto de vista da sua carreira, nacional ou internacional, também necessita de mudar”.

António Carraça foi o responsável pela chegada de Rui Vitória ao Benfica, em 2004, para treinador da formação, é um admirador do seu trabalho e não entende as críticas que, por vezes, ouve ao trabalho do técnico encarnado.

"Como é possível alguém pôr em causa a capacidade de Rui Vitória? Por vezes comete erros, claro que comete, mas quem não o faz?", questiona, lembrando que "mais do que ganhar, Rui Vitória ganhou potenciando jogadores da formação".

Dirigente de clubes, presidente do Sindicato dos Jogadores, treinador, jogador. Carraça é um homem do futebol e só encontra uma explicação para as críticas lançadas a Vitória, muitas delas por adeptos benfiquistas: "Toda a gente tem a presunção que sabe de futebol. Só por isso é que Rui Vitória continua a gerar suspeitas".

Nesta entrevista à Renascença, Carraça sublinha que "Rui [Vitória] conseguiu sucesso desportivo e promoveu sucesso financeiro". A avaliação que faz ao trabalho produzido é muito positiva, porque atribui nota alta à "seriedade, à honestidade, ao profissionalismo e aos resultados" que o treinador do Benfica apresenta.

Rui Vitória cumpre a quarta temporada na Luz e tem contrato até ao final da próxima época. O treinador, de 48 anos, sucedeu a Jorge Jesus e em três temporadas completas foi duas vezes campeão, ganhou uma Taça de Portugal e duas Supertaças.