O campeão voltou

Os Golden State Warriors começaram a época na NBA com um triunfo, por 108-100, sobre os Oklahoma City Thunder. Os campeões entraram com o pé direito na temporada, com Steph Curry a liderar a equipa, com 32 pontos.

Curry, que converteu cinco triplos, esteve perto do triplo-duplo. Aos 32 pontos juntou nove assistências e oito ressaltos. Kevin Durant chegou aos 27 pontos e Klay Thompson marcou 14.

Sem Russell Westbrook, a sua grande estrela, os Thunder contaram com Paulo George (27 pontos), o novo base contratado aos Hawks, Dennis Schroder (21 pontos e nove ressaltos), e com Steven Adams, que fez duplo-duplo: 17 pontos e 11 ressaltos.

Boston entra a vencer a Este

No primeiro jogo a Este, os campeões da conferência também arrancaram a época com uma vitória. Os Celtics não deram hipóteses aos Sixers de causar surpresa. Mesmo com exibição discreta de Irving, Boston venceu, por 105-87.

Jayson Tatum, com 23 pontos, e Marcus Morris, com 16 pontos e dez ressaltos, registaram os melhores números nos Celtics. Embid (23 pontos e dez ressaltos) e Ben Simmons (19 pontos e 15 ressaltos) destacaram-se dos companheiros, na equipa de Philadelphia.