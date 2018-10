Já jogou Scrabble hoje? O jogo que nos faz puxar pela gramática faz 70 anos

As palavras que se podem usar num jogo é sempre motivo de discussão. É uma parte do jogo que parece resistir à passagem do tempo e não vai embora tão cedo. Isto porque, em setembro deste ano, o dicionário Merriam-Webster, o dicionário oficial do Scrabble em inglês, permitiu a entrada de palavras como "ew" (expressão de nojo em inglês), "ok", "emoji" e "bitcoin".

A qualquer hora do dia, começam em média 30 mil jogos em todo o mundo. Alegadamente, a rainha Isabel II é uma das fãs do jogo. Há também versões Junior para os mais novos se dedicarem ao jogo da gramática. Venderam-se, até hoje, mais de 150 milhões de jogos.

A ideia para o jogo foi inventado em 1931 por Alfred Mosher Butts, um ex-arquiteto de Nova Iorque. O jogo começou por não ter um tabuleiro mas, à medida que as patentes para o jogo eram recusadas, Butts acabou por introduzir uma plataforma física para as peças, em 1938. Dez anos depois, o Scrabble foi registado.

De "acetilsalicilato" a "okay". Há 70 anos que pensamos e pesquisamos palavras no dicionário para jogar Scrabble. O popular jogo de tabulário festeja o seu septagésimo aniversário e, com a entrada de mais 300 palavras no seu dicionário oficial em setembro, o jogo conta com, pelo menos, 100 mil palavras entre duas a oito letras.

Como jogar?

Focando-nos apenas na versão original, o jogo pode ser jogado entre 2 a 4 pessoas. Os jogadores sentam-se em torno do tabuleiro com 15x15 quadrados e têm à disposição, mas sem ver as letras, um conjunto de cem peças com pontuações distintas. Cada jogador pega numa peça e quem tiver a letra mais próxima do início do alfabeto, começa.



Depois, cada jogador pega em sete peças do saco e coloca-as num suporte, longe dos olhares dos batoteiros. O primeiro jogador pode então criar a primeira palavra, no quadrado central, que dá o dobro da pontuação. Pode fazê-lo na horizontal ou na vertical e depois volta a pegar em peças do saco, de modo a ter sempre sete letras (a não ser que o saco acabe).

Os seguintes jogadores vão criando novas palavras, tendo sempre de utilizar uma letra que já esteja presente no tabuleiro. Podem cruzá-las com as palavras já em jogo.



De notar que o tabuleiro tem casas de pontuação, que podem ser usadas para aumentar a pontuação da palavra escolhida. Se se colocar a palavra "rescisao" no tabuleiro, e a letra "s" estiver em cima de um quadrado de pontuação de letra dupla, o jogador recebe o dobro do que o "s" tiver marcado.

Há vários tipos de pontuação no tabuleiro. Há "letra dupla" e "letra tripla", em que apenas a letra em cima destas casas recebe o acréscimo de pontos; e há "palavra dupla" e "palavra tripla", em que toda a palavra recebe o bónus se uma das suas letras tiver na casa.

Os jogadores vão então competindo pelas maiores pontuações. A cada nova palavra, são somados os pontos dessa palavra às palavras que já tiverem sido jogadas.

O jogo acaba depois de deixar de haver mais palavras na sacola. Quando não for possível recolher mais peças, acaba-se o jogo quando alguém deixar de ter peças no seu suporte. Quanto aos restantes jogadores, soma-se os pontos das peças que ainda tiverem nas mãos e não só esses pontos são retirados ao total que tiverem até então, como os mesmos pontos são somados aos pontos que o primeiro a acabar tiver.

O vencedor é a pessoa com mais pontos, não a primeira a terminar a partida.

Apesar de jogos de tabuleiro não serem tão jogados como antes, o Scrabble continua a ser muito popular e a manter-se na moda. O jogo pode ser jogado online e há versões para iOS, Android e Kindle.

O jogo tem três versões em Portugal, Original, Júnior e Aprende Inglês e pode custar 29.99 euros.