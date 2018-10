A vontade de Samaris

"Samaris abre a porta aos rivais", titula o "Record". É a manchete que mais se destaca nas bancas. O médio grego está em fim de contrato com o Benfica e quer ficar em Portugal. Samaris não renovou, porque não entra nas contas de Rui Vitória.

O jornal "O Jogo" apresenta entrevista a André Pereira: "Vamos voltar a esmagar". Avançado promete regresso de um FC Porto avassalador e revela que Sérgio Conceição lhe disse que "seria muito importante".

"A Bola" promove uma reportagem sobre a formação do Sporting: "Porque secou a torneira de Alcochete?". Como o Sporting se deixou ultrapassar no campeonato da formação. Desinvestimento começou na era Godinho Lopes e agravou-se com Bruno de Carvalho. Frederico Varandas tem plano para ressuscitar um projeto que deu cartas a nível mundial.

O presidente do Sporting fechou as negociações com o Wolverhampton e, em declarações ao "Record", garante que "o caso Patrício ficou bem resolvido". "O Jogo" adianta que o Sporting receberá 12 milhões de euros líquidos pelo guarda-redes. Wendel, informa ainda o "Record", foi punido com despromoção para os sub-23.

"O Jogo" acrescenta nota de mercado sobre o Benfica. Castillo é pretendido no México. América, Cruz Azul e Pumas são os mais interessados.

Os três jornais desportivos dão, também, destaque de primeira página à vitória da seleção sub-21, por 4-2, sobre a Bósnia. Portugal está no "play-off" de apuramento para o Euro 2019.