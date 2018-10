Marcelo pede mais ação no combate à pobreza

O Presidente da República quer mais ação no combate à pobreza. “A pobreza não é uma estatística, é uma realidade”, alerta Marcelo Rebelo de Sousa numa nota divulgada no site da Presidência, esta quarta-feira, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.

O chefe do Estado defende que o tempo é agora de recuperação económica e financeira e chegou o momento para agir. “A pobreza e a sua erradicação não podem ser assuntos aos quais voltamos apenas nos momentos de crise”, escreve.

Marcelo recorre aos números para reforçar o alerta. Em Portugal existem quase dois milhões de pobres. “São pessoas com os mesmos direitos, as mesmas necessidades, as mesmas ambições de todos os outros portugueses. São pessoas que, em muitos casos, têm um emprego. Ou seja, o risco de pobreza não é uma situação marginal, que atinge apenas os mais vulneráveis ou aqueles que em determinado momento da vida se encontram em risco de exclusão. O risco de pobreza é uma realidade social à qual nenhum português pode virar as costas”, pode ler-se na nota presidencial.

O Presidente da República diz ainda que é preciso ir mais longe e criar uma estratégia de combate à pobreza, que seja transversal, abrangendo várias áreas como a justiça, o trabalho, a educação, a saúde, a habitação.