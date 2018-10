Michel Temer indiciado por corrupção e organização criminosa

O Presidente brasileiro foi indiciado por crimes de corrupção assiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Outras dez pessoas, incluindo a filha de Michel Temer, Maristela, estão indiciadas no mesmo processo.

Em causa está o inquérito ao “Decreto dos Porto”, no qual o governante é acusado de editar um decreto para beneficiar o setor portuário, em troca de benefícios ilícitos.

As autoridades investigam ainda obras na casa da filha de Temer, entre 2013 e 2015. A polícia acredita que pelo menos um milhão de reais tenham vindo do setor portuário para pagar as obras.

A Polícia Federal, que concluiu o inquérito, já enviou o relatório para o Supremo Tribunal e solicitou que fossem bloqueados os bens dos indiciados, incluindo os de Michel Temer.