Já nasceu o primeiro filho de Pippa Middleton

Nasceu o primeiro filho de Pippa Middleton, a irmã de Kate Middleton, duquesa de Cambridge. O bebé nasceu na segunda-feira, em Londres, na mesma maternidade onde Kate teve os seus três filhos.

O anúncio do nascimento do rapaz foi feito na terça-feira por um porta voz de Pippa Middleton e do marido, James Matthews. Segundo a comunicação, o bebé e mãe encontram-se bem

Um porta-voz do palácio de Kensignton, revelou que o príncipe William e Kate Middleton estão “emocionados por Pippa e James”. O nome do bebé, que é primo dos príncipes George e Louis e da princesa Charlotte, ainda não foi revelado.

O nascimento coincide com o dia em que os duques de Sussex, Harry e Meghan, anunciaram que estão à espera do primeiro filho.

Na semana passada, o casal marcou presença no casamento da princesa Eugenie com o empresário Jack Brooksbank, no Castelo de Windsor.