​Fugitivo que fingiu a própria morte foi detido em França

A Europol deteve em França um fugitivo que terá encenado a próprio morte, para escapar às autoridades.



Conhecido como “Malinovsky”, o suspeito era procurado na Ucrânia por crimes como fraude internacional e lavagem de dinheiro.

De acordo com os agentes envolvidos na captura, foi o estilo de vida luxuoso que denunciou o criminoso, detido na região de Dijon.

As investigações da Europol iniciaram-se em janeiro deste ano. Até ao momento, as autoridades apreenderam mais de 4.5 milhões de euros, incluindo um carro, um palacete e vária obras de arte.

A aquisição do palacete terá sido feita por uma companhia do Luxemburgo. As autoridade do país ainda não comentaram a notícia.