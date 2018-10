​Príncipe saudita desconhece paradeiro de jornalista

“Acabei de falar com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita que negou completamente qualquer conhecimento sobre o que se terá passado no consulado turco”, lê-se no tweet.

O anuncio foi feito pelo presidente norte-americano na rede social Twitter. De acordo com a publicação, o príncipe herdeiro saudita terá transmito esta mensagem através de uma chamada telefónica com Donald Trump.

No mesmo dia em que o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, visita a Arábia Saudita, o príncipe Mohammed bin Salman nega ter conhecimento sobre o que terá acontecido a Jamal Khashoggi, jornalista crítico do regime de Riade.

Jamal Khashoggi, colonista no jornal norte-americano "Washington Post", foi visto pela última vez no consulado saudita em Istambul, no dia 2 de outubro. As autoridades turcas estão a investigar o desaparecimento de Khashoggi, que nos últimos dias tem sido alvo de várias teorias.

Alguns órgãos de comunicação social internacionais apontam para um possível assassinato do jornalista, crítico do regime. Mohamed bin Salman, que desempenha funções de vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa saudita, é um dos principais suspeitos.

A Arábia Saudita encontra-se no 169.º lugar na classificação mundial de liberdade de imprensa, estabelecida pela organização Repórteres Sem Fronteiras.

O caso do desapareciemnto de Khashoggi pode vir a ameaçar as relações entre a Arábia Saudita e os países do Ocidente.