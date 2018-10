Orçamento corta 23 milhões ao ensino privado

Veja também:

A proposta de Orçamento do Estado para 2019 prevê um corte de 23 milhões de euros, uma redução de 11%, nas verbas para o ensino particular e cooperativo.

Em declarações à Renascença, o diretor-executivo Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, Rodrigo Queirós e Melo, fala numa má notícia, na sequência das políticas do Governo para o sector.

“Infelizmente, não foi com surpresa que nós vimos este novo corte no montante dos contratos de associação. Vem no seguimento dos cortes de anos anteriores e na política educativa de limitar o particular e cooperativo a quem poder pagar. Não é uma boa notícia, mas é uma notícia com que já contávamos”, afirma o responsável.

Rodrigo Queirós e Melo refere que o novo corte “não traz mais consequências inesperadas, na medida em que corresponde aos fins de ciclo dos alunos. O corte não agrava a situação existente, apenas a confirma”.

O Estado pretende ainda poupar 6 milhões de euros com uma gestão mais eficiente dos contratos de associação, através da redução do número de turmas já previsto.