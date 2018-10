França vence Alemanha com "bis" de Griezmann

A França recebeu e venceu, esta terça-feira, a Alemanha, em partida a contar para a terceira jornada da Liga das Nações.

Os dois golos da equipa gaulesa foram apontados por Antoine Griezmann, já no segundo tempo, depois de Toni Kroos ter adiantado a seleção alemã na primeira parte.

A equipa de Joachim Low continua em maus lençóis e pode estar perto de descer de divisão da nova competição da UEFA. A "mannschaft" está em último lugar do grupo, com apenas um ponto somado em três jogos, atrás da Holanda, com três pontos mas um jogo a menos, e a França, que é líder com sete pontos.

Outros jogos da Liga das Nações:

Liga B:

Irlanda 0-1 País de Gales

Ucrânia 1-0 República Checa

Liga C:

Eslovénia 1-1 Chipre

Noruega 1-0 Bulgaria

Liga D



Cazaquistão 4-0 Andorra

Armenia 4-0 Macedonia

Gibraltar 2-1 Liechtenstein

Letónia 0-3 Geórgia