Cabo Verde vacila na Tanzânia e perde a liderança do grupo

A seleção de Cabo Verde, orientada por Rui Águias, perdeu por 2-0 na deslocação à Tanzânia e caiu para o terceiro lugar no grupo L de qualificação para a Taça das Nações Afriacanas.

Os "tubarões azuis" perderam a liderança e estão com menos um ponto que a seleção tanzaniana. Apesar da derrota Cabo Verde ainda pode chegar ao segundo lugar que dá acesso ao CAN.

No grupo K, Moçambique perdeu por 1-0 no terreno da Naímbia. A equipa liderada por Abel Xavier segue em 3º lugar, a um ponto da Guiné-Bissau e da Namíbia.

Brahimi, médio do FC Porto, foi titular na derrota da Argélia no Benin, assim como Marega somou os 90 minutos no empate do Mali no terreno do Burundi.

Outros resultados:

Madagáscar 1-0 Guiné Equatorial

Comoros 2-2 Marrocos

Malawi 0-0 Camarões

Eswatini 0-2 Egito

Sudão do Sul 0-1 Gabão

Rwanda 1-1 Guiné

Seicheles 0-0 África do Sul

República Centro Africana 0-0 Costa do Marfim

Niger 1-2 Tunísia

Lesoto 0-2 Uganda

Gâmbia 0-1 Togo

Mauritânia 1-0 Angola

Zimbabué 1-1 República Democrática do Congo

Sudão 0-1 Senegal

Libéria 2-1 Congo

Líbia 2-3 Nigéria