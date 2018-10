Nova secretária de Estado da Saúde demitiu-se do Hospital de Gaia

A nova secretária de Estado da Saúde, Raquel Bessa de Melo, pediu a demissão do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) em março, seis meses antes das 52 demissões de diretores e chefes de serviço.



Natural do Porto, a nova governante, nascida a 6 de outubro de 1967, pediu a demissão a 5 de março, tendo a mesmo sido aceite pelo Conselho de Administração em 29 de maio, segundo informações oficiais dadas à Lusa pela unidade hospitalar, sem avançar os motivos.

A edição online do "Jornal de Notícias" adianta que Raquel Bessa de Melo deixou o cargo de direção por falta de condições.

Seis meses depois, em setembro, o diretor clínico e 51 diretores e chefes de serviço do hospital apresentaram a sua demissão devido à falta de recursos humanos, equipamentos e financiamento.

Licenciada em Medicina, Raquel Bessa de Melo é assistente Graduada Sénior de Pneumologia, mestre em Saúde Pública e Gestão e Economia de Serviços de Saúde e doutora em Saúde Pública, segundo dados curriculares fornecidos pelo Governo.

Diretora do Programa Nacional para a Tuberculose da Direção-Geral de Saúde (DGS), a nova secretária de Estado, que substitui no cargo Rosa Matos Zorrinho, é professora auxiliar na Faculdade de Medicina e no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

Raquel Bessa de Melo, que entra agora para o Ministério liderado por Marta Temido, que por sua vez substituiu no domingo Adalberto Campos Fernandes, é vice-presidente da "Europe Region Officers of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease", bem como presidente do "Grupo de Tuberculose" da European Respiratory Society.

"Combina o interesse em saúde pública, atividade clínica, académica e de investigação", segundo a nota do Governo.

A sua área de investigação é a tuberculose, tendo cerca de 100 artigos publicados em revistas da área de interesse, dez prémios e múltiplas participações em mesas redondas e palestras em reuniões científicas nacionais e internacionais.

Sendo a tuberculose a sua principal área de interesse, a nova secretária de Estado tem-se dedicado ao desenvolvimento de estratégias que visem a redução da sua incidência.

Dez novos secretários de Estado, entre os quais Raquel Bessa de Melo, vão tomar posse na quarta-feira no âmbito da remodelação iniciada no domingo em cinco ministérios no Governo socialista liderado por António Costa, e cinco serão reconduzidos.