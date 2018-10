Brasil vence Argentina com vários "portugueses" em campo

O Brasil venceu a Argentina, esta terça-feira, por 1-0, com vários jogadores a alinhar em Portugal no relvado.

O único titular foi Battaglia, jogador do Sporting que fez parelha com Paredes no meio campo da "albiceleste". Toto Salvio e Marcos Acuña foram substitutos utilizados.

Éder Militão, central do FC Porto, e Franco Cervi, extremo do Benfica, não sairam do banco nas respetivas equipas.

O único golo da partida surgiu aos 93 minutos, por Miranda, e assistido por Neymar.