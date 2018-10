"O Miguel e a bola". Uma relação que Peseiro poderá começar a explorar com o Loures

Bola Branca esteve à conversa com Nuno Luís, pai de Miguel Luís, médio do Sporting, que está cada vez mais perto de se estrear na equipa principal dos leões, depois de um trajeto de formação recheado de títulos em Alvalade e nas seleções nacionais.

Miguel Luís apaixonou-se pela bola quando começou a dar os primeiros passos. Não no futebol mas na vida. Foi há 18 anos. Tinha o agora médio com escola de Sporting um ano de idade e o pai percebeu desde logo que estava ali "relação para durar". Hoje, aos 19 anos, poderá estar prestes a deixar a incubadora dos escalões de formação para dar outros primeiros passos no mundo desconhecido do futebol profissional. Mas não entrará em campo sem cultura de campeão. José Peseiro e a equipa técnica verde e branca estão a limar as últimas arestas ao campeão europeu de sub-19 por Portugal e a estreia poderá estar já reservada para sábado, no encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Loures. Se a oportunidade chegar, Miguel Luís não será apenas mais um "menino" da formação a ser lançado às feras. Colocará em campo a experiência de um trajeto evolutivo recheado de títulos.

"O Miguel foi uma criança que batalhou para ter o que tem hoje", começa por contar o pai Nuno Luís, em entrevista a Bola Branca. "A conquista de títulos do Miguel já vem de há algum tempo. Foi campeão nacional de juvenis e juniores pelo Sporting, campeão europeu de sub-17 e sub-19 por Portugal e esteve num Mundial sub-20. É um jogador que já tem algum traquejo ao nível da formação. Ao nível profissional, está a começar a dar os seus primeiros passos. Tem de conquistar o seu espaço e batalhar e demonstrar que tem todas as capacidades para lutar por um lugar no plantel e na equipa do Sporting", prossegue o antigo lateral-direito, também ele formado no emblema de Alvalade e que se distinguiu ao serviço de Académica ou Campomaiorense.

Puxando a fita atrás, na memória de um pai "babado", mas com a razão a sobrepor-se ao coração, estão as imagens da primeira grande paixão de Miguel, que guiaria a sua vida até ao presente. "Em criança, era o Miguel e uma bola. Com um ano de idade, porque o Miguel começou a andar muito cedo, quando viu uma bola à frente passou a ser o 'Miguel e uma bola'. É uma relação que espero que continue a durar. Gosta da bola e está a tentar lutar para ter uma profissão ao mais alto nível com a bola. A definição é essa: o 'Miguel e uma bola' ", recorda.

De pai para filho, "há pouco a falar" Miguel conta sempre com o apoio do pai, mas Nuno explica que não precisa de dar muitos conselhos ao filho. "A conversa é muito simples: tem de estar focado no trabalho e, quando chegar o momento, estar preparado para demonstrar ao 'mister', ao clube e aos sócios que é uma opção válida. Há pouco a falar. Vamos falando algumas coisas mas é pouca coisa", relata o ex-jogador, hoje com 43 anos e para quem as qualidades do filho chegam e sobram para, com a devida aposta, garantir uma afirmação gradual no Sporting.

"Ele tem trabalhado para isso, tem demonstrado que tem capacidade para começar a entrar na equipa principal do Sporting mas é tudo uma questão de aposta dos clubes. O Sporting tem demonstrado que a formação é um bom viveiro para a equipa principal. Por isso, há que continuar a apostar na formação do Sporting", defende.

Miguel Luís = João Moutinho? "Se conseguir alcançar esse patamar, é sinal de que tem qualidade" Chegado o momento da pergunta que já várias pessoas colocaram a Nuno Luís. A resposta começa por ser evasiva, mas a sequência dá a entender a expetativa que recai sobre Miguel Luís. Em 2004/05, José Peseiro lançaria para a ribalta um delfim de 17 anos, de seu nome João Moutinho. 14 épocas volvidas, prepara-se para "bisar" com o médio-centro de 19 anos. E com vários pontos de contato no estilo de jogo de ambos.